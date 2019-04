Bombeiros capturam jiboia em telhado de oficina mecânica em Icó

Uma jiboia de aproximadamente 2,2 metros de comprimento foi resgatada do telhado de uma oficina de veículos, em Icó, no final da tarde desta terça-feira (16).

O animal foi retirado do local por agentes do Corpo de Bombeiros de Icó. Durante a operação, a cobra, que não é venenosa, não chegou a esboçar nenhuma reação. O órgão informou que os agentes foram solicitados pelo proprietário através da Central de Operações. Foi necessária a utilização de uma escada para ter acesso ao telhado do imóvel e conseguir realizar o resgate.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a falta de alimento, como pequenos animais, aves e roedores, pode ter levado a cobra a sair do habitat.