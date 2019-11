Bebê de 10 dias é salvo por PMs após se engasgar, no Crato

Um recém-nascido que estava engasgado foi socorrido por policiais militares do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), na sexta-feira (8), no município do Crato, no Ceará.

Segundo a Polícia Militar, ao avistar uma viatura do Raio, a tia do bebê saiu correndo com a criança nos braços em direção aos policiais pedindo ajuda. Os agentes entraram em contato com um médico e seguiram as orientações para realizar o salvamento.

Já no hospital, a vítima recebeu atendimento especializado, sobreviveu e passa bem.