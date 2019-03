Anitta sobe no trio em Aracati e faz a festa dos fãs

Em meio à folia no carnaval de Aracati, no litoral leste do Ceará, a expectativa era grande. O público aguardava ansioso o show de Anitta, incluso na programação da cidade.

E não houve quem ficasse parado. Um dos principais nomes da música atual no Brasil, Anitta levou seus maiores sucessos para os fãs em Aracati.

Vestida de Tiazinha - caracterização realizada por Suzana Alves -, a cantora tirou mais uma fantasia da cartola, cuja sequência nesse Carnaval era "Vale a pena ver de novo". Antes da vestimenta usada em Aracati, a cantora já havia se fantasiado de Beyoncé, Mariah Carey e dançarina do grupo É o Tchan.

E antes mesmo do show começar já havia até fã-clube esperando pela chegada da cantora. O "Abusadas da Anitta", formado há quase três anos, já marcava presença desde cedo no Carnaval de Aracati à espera da sua diva. A jornalista Carolina Guimarães, uma das presidentes do agrupamento, disse que esse já é o oitavo show que participa. "Ansiedade mil, a gente vem organizando desde novembro um show com muita animação, muita alegria, muita dança, muito grito", animou-se.