Alunos e familiares passam mal por intoxicação alimentar após festa de formatura de escola em Icó

Alunos e familiares passaram mal por suspeita de intoxicação alimentar após uma festa de formatura da Escola de Ensino Médio Vivina Monteiro, realizada na noite desta quinta-feira (23), em um clube da cidade de Icó, interior do Estado. Eles passaram mal e foram atendidos na emergência do Hospital Regional de Icó com problemas gastrointestinais causado por uma intoxicação.

Os pacientes- crianças, adolescentes e idosos - apresentaram quadro de vômito, dor abdominal intensa e alguns com diarreia. O médico plantonista do Hospital Regional de Icó, Fábio Nobre, disse que os pacientes começaram a chegar oriundos da festa pela madrugada, por volta de 1h30. Os pacientes foram medicados com analgésico para o alivio de dor e desconforto abdominal, além de remédio para vômito.

Segundo o médico, os pacientes chegavam a cada minuto e houve necessidade de reforço de enfermeiros e auxiliares para dar de conta da demanda de atendimento. As vítimas se queixavam de uma salada servida na festa de formatura. O médico revelou que o surto será investigado pela vigilância epidemiológica do município.

A diretora do Hospital Regional de Icó, Luma Cavalcante, disse que a chegada dos 120 pacientes de uma só vez gerou tumulto, mas que a unidade estava abastecida e todos foram atendidos e medicados. "Todos chegaram com sintoma de intoxicação alimentar, náusea, vômito, mas nada grave, nada fora da anormalidade de uma intoxicação alimentar", explicou Luma Cavalcante. Todos os pacientes já foram liberados na manhã desta sexta-feira (24).

A presidente da CDL de Icó, Rosa Pinheiro, ressaltou que a entidade apenas cedeu o espaço físico do clube para a festa de formatura da escola Vivina Monteiro.

O Diário do Nordeste ligou para a Escola Vivina Monteiro, mas as ligações não foram atendidas. A 17ª Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (Crede), em Icó, informou que a equipe de coordenação da escola realiza uma reunião ainda nesta sexta-feira.