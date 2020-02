Acidente mata motociclista e causa incêndio em van, na BR-122, em Quixadá

Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma van turismo deixou um homem morto na noite desta quinta-feira (13), na BR-122, em Quixadá, no Ceará. Com a batida, a van pegou fogo, mas o motorista conseguiu sair ileso.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pessoa que presenciou o acidente informou que o motociclista invadiu a contramão possivelmente para se desviar de um animal e acabou colidindo com o veículo, que pegou fogo. A vítima ainda não foi identificada. O corpo foi encontrado a cerca de 200 metros de onde aconteceu o acidente.

De acordo com uma fonte ligada à empresa de transporte, o condutor da motocicleta estava com o farol apagado na hora do acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou homens da guarnição da cidade de Quixeramobim, que conseguiram apagar o fogo, contudom, o veículo ficou completamente destruído.