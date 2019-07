Acidente entre motos deixa dois mortos em Itapipoca

Duas pessoas morreram após uma colisão entre duas motos na Avenida Anastácio Braga, na manhã deste domingo (21), em Itapipoca, no Norte do Ceará. Três pessoas se envolveram no acidente, os dois motociclistas, que morreram, e uma mulher, que estava na garupa de um dos veículos, e não sofreu ferimentos graves.

De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu depois que um dos condutores tentou passar para o outro sentido da via, mas acabou se chocando com a outra motocicleta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado por populares.

Um dos condutores e uma passageira foram encaminhados para o Hospital Municipal São Vicente de Paulo, que confirmou a entrada dos paciente. O estado de saúde da mulher é estável. O condutor não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.