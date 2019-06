Paulo César Norões: Secretaria de Cidades no estilo de zezinho

Amigos e correligionários temiam que a ida de Zezinho Albuquerque para o primeiro escalão do Governo do Estado pudesse prejudicar a atuação política do deputado estadual, que durante os últimos seis anos teve grande visibilidade como presidente da Assembleia Legislativa.

Acontece que Zezinho levou para a Secretaria de Cidades o estilo atencioso com o qual exerceu a chefia do Parlamento. Todos os dias representantes de municípios cearenses, batem à porta do gabinete dele, no Cambeba, em busca de recursos para projetos em áreas de infraestrutura.

Na última semana, por exemplo, o secretário recebeu o deputado Leonardo Pinheiro (PP), acompanhado dos vereadores Priscila Meireles (Paraipaba) e Arimateia (Acarape); e da presidente do Sindicato dos Servidores Públicas Municipais de Paramoti, Emanuela Mesquita. E o melhor é que os que têm procurado o apoio de Zezinho não estão saindo de mãos abanando.

Desafio

Convicto de que sua inocência diante das acusações de conluio com facções criminosas para aprovar projeto de legalização de jogo eletrônico, o deputado estadual Nezinho Farias (PDT) propôs um desafio ao seu acusador. Se ficar provado seu envolvimento com facções ele renúncia mandato, se não André Fernandes (PSL) é quem renunciaria. Desafio feito, com a palavra o jovem deputado Fernandes.

Representação

Pelo menos dois partidos não pretendem deixar passar batido o comportamento de André Fernandes. PDT e PSDB anunciam para esta segunda-feira ações no Conselho de Ética para punir o deputado do PSL.

Não vai

Depois de passar quase nove horas sendo sabatinado pelos senadores, ministro Sergio Moro não está disposto a repetir a dose na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Os deputados esperavam ouvi-lo nesta quarta-feira (26).

Sem surpresa

Senador Eduardo Girão (PODE) sofre críticas nas redes sociais por ter votado a favor da derrubada do decreto de armas do presidente Bolsonaro, no Senado. E essas críticas vêm justamente de eleitores dele, que se sentiram traídos. Ora, deviam prestar atenção como se posicionam os candidatos antes de votar nele. Girão sempre se colocou como pacifista e crítico da liberação das armas. Até se desfez de suas empresas de segurança armada exatamente para não parecer incoerente. Essa crítica, portanto, não procede.

Palestra

Esta semana tem mais um almoço-palestra do Lide Ceará. Desta vez o palestrante será o economista Pedro Guimarães, atual presidente da Caixa Econômica Federal. Vai falar sobre sua gestão, com foco em produtividade e bem estar social. Ele terá como debatedores a presidente do Lide Ceará, Emília Buarque e o executivo do Grupo M Dias Branco e conselheiro do Lide, Geraldo Luciano Mattos. Sexta-feira (28), meio dia, no hotel Gran Marquise.