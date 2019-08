Paulo César Norões: Incentivo às boas notas

A Assembleia Legislativa homenageia, hoje, às 15h, em sessão solene requerida pelo deputado Carlos Felipe (PCdoB), pelo quinto ano consecutivo, os estudantes de escolas públicas e particulares cearenses que conquistaram 104 medalhas de ouro nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática (OBM), de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), de Física (OBF), de Física das Escolas Públicas (OBFEP), de Química (OBQ) e Nacional de Ciências (ONC), ao longo do ano de 2018, além dos sete medalhistas de prata e bronze das olimpíadas científicas internacionais, que representaram o Brasil, e sete professores da escolas que obtiveram os melhores resultados.

O Prof. Dr. João Milton Cunha, presidente do Inesp, órgão auxiliar da Assembleia, analisa a participação dos estudantes das instituições públicas e particulares cearenses nas olimpíadas científicas nacionais e internacionais. Ele observa que a tradição cearense em Química foi mantida com onze medalhas de ouro. Para se ter uma ideia, os demais estados, juntos, obtiveram oito medalhas de ouro. Essa supremacia garantiu aos nossos estudantes 57% do total das medalhas, assegurando vagas na equipe brasileira na Olimpíada Internacional em Paris.

Os demais resultados também foram excelentes. Na Olimpíada Nacional de Ciências, ficamos com 35% das medalhas de ouro em disputa; na Olimpíada Brasileira de Matemática, com 25% das medalhas de ouro; na Olimpíada Brasileira de Física, os cerarenses foram fenomenais, arrastaram praticamente a metade das medalhas de ouro; j

Já nas olimpíadas internacionais de Matemática, Física e Química, o Brasil conquistou 15 medalhas de prata e bronzes, das quais sete com estudantes de escolas do Ceará.

São números realmente impressionantes, que orgulham a todos nós cearenses, indicando que não há caminho melhor para ajudar o nosso Estado a crescer do que qualificando a nossa gente. Portanto, muito justo e pertinente o reconhecimento da Assembleia cearense.

Preparado

Governador Camilo Santana defende a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência que tramita no Senado, porém pensando muito mais na trabalheira que teriam os prefeitos cearenses para fazer sua própria reforma do que na eventual necessidade do Estado fazer. Isso porque, segundo Camilo, o Governo já se antecipou e fez boa parte dos ajustes necessários para enfrentar o déficit da previdência estadual.

Preocupação de sempre

Governador prestigiou o encontro regional da Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, no último sábado, em Iguatu. Durante cerca de 1 hora e meia, Camilo respondeu perguntas de comunicadores da região. Uma boa oportunidade para se discutir problemas específicos de cada município. Ocorre que o problema de um geralmente é o problema do outro, e o governador acabou falando mais, mesmo, sobre os temas mais recorrentes: saúde, segurança e a questão hídrica.

Homenagem

Desembargador Washington Araújo, presidente do Tribunal de Justiça do Estado, agora é cidadão de Crateús. O título foi entregue na última sexta-feira e foi prestigiado por crateuenses ilustres, como o ex-deputado Antonio dos Santos. Washington deve ter se sentido em casa, pois Crateús fica na divisa do Ceará com o Piauí, terra natal do desembargador (é de Campo Maior).