Toffoli testa negativo para covid-19 em primeiro exame, mas fará contraprova

O exame realizado para detectar o novo coronavírus no presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, deu resultado negativo, segundo boletim médico divulgado na manhã desta segunda-feira, 25. De acordo com a equipe médica que o acompanha o ministro "apresentou melhora considerável e no momento encontra-se estável e respira sem ajuda de aparelhos". Ele será submetido a um novo teste nos próximos dias.

"O exame específico para Covid-19 deu negativo (PCR-RT), mas será repetido pela possibilidade de falso negativo em função da janela imunológica", diz nota divulgada pelo hospital DF-Star.

Toffoli está internado desde sábado, 23, quando se submeteu a uma pequena cirurgia de urgência. De acordo com o boletim médico, o procedimento ocorreu sem problemas, mas horas depois o ministro apresentou dificuldade respiratória, o que levantou suspeitas sobre covid-19.

Na última quarta-feira, 20, Toffoli já havia sido testado e apresentou resultado negativo. A expectativa é de que Toffoli fique afastado por pelo menos sete dias. O ministro Luiz Fux assume interinamente a presidência da Corte Suprema.