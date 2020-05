Salles diz que foi expulso do Novo e desdenha Amoêdo: 'fico com Bolsonaro'

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, usou sua conta pessoal no Twitter para informar que foi expulso do partido Novo na manhã desta quinta-feira (7). A filiação de Salles já havia sido suspensa pela Comissão de Ética da legenda em outubro do ano passado sob alegação de que o ministro vinha "desdenhando de dados científicos", "revogando políticas públicas sem qualquer debate prévio" e "atuando com absoluta irresponsabilidade" à frente da pasta.

A justificativa não foi a mesma relatada por Salles em postagem na manhã desta quinta. "Fui comunicado da minha EXPULSÃO por ter assumido 'sem qualquer informação prévia ou pedido de autorização ao Partido NOVO', o cargo de Ministro de Estado do Meio Ambiente no governo do atual Presidente Sr. Jair Messias Bolsonaro", escreveu Salles, que ainda completou: "entre o ex-candidato à Presidência da República e presidente do Novo, João Amoêdo e Bolsonaro, fico com Bolsonaro!".