Salário dos servidores de Fortaleza é reajustado em 4,31%, anuncia prefeito Roberto Cláudio

O salários dos servidores da Prefeitura de Fortaleza deve ser reajusta em 4,31%, anunciou o prefeito Roberto Cláudio (PDT), nesta segunda-feira (3), durante cerimônia de reabertura dos trabalhos da Poder Legislativo municipal.

A proposta ainda terá de ser aprovada pelos vereadores, mas a expectativa é de que o pagamento de fevereiro já chegue reajustado. Será pago retroativo referente à janeiro.

O reajuste havia sido prometido em dezembro do ano passado, quando a Prefeitura anunciou que adiantaria os 3% para janeiro e faria o complemento da reposição da inflação quando o IPCA fosse consolidado.

À época, o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza (Sindifort) reivindicou um reajuste de 8,24%. Além disso, os dirigentes expuseram que, para recuperar o poder de compra dos salários dos servidores desde de maio de 2008, seria necessário um reajuste de 15,94%.

Professores

O prefeito disse ainda que, na quarta-feira (5) será realizada a primeira rodada de negociações com a categoria dos professores municipais. A Prefeitura de Fortaleza ainda não reajustou o salário dos docentes conforme o piso nacional do magistério, definido em 12,84% pelo Ministério da Educação.

"A gente normalmente tem uma agenda separada", disse o prefeito.

Os docentes também mobilizam assembleia para a mesma data e ameaçam greve caso a Prefeitura não acate o reajuste.

No Ceará, 70 municípios já reajustaram o salário em 2020, segundo levantamento da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce). Apenas a Prefeitura de Piquet Carneiro aplicou reposição inferior ao anunciado pelo Governo Federal, com correção de 9,55%.