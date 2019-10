Prefeito de Apuiarés é condenado pela Justiça Federal por improbidade administrativa

A Justiça Federal no Ceará condenou o prefeito de Apuiarés, Roberto Sávio Gomes da Silva, pelo crime de improbidade administrativa. Na decisão, o juiz Federal Ricardo Ribeiro Campos, titular da 34ª Vara Federal, em Maracanaú, acolheu parcialmente o pedido do Ministério Público Federal no Ceará (MPF-CE) em ação que acusa o prefeito de desviar recursos do Ministério do Turismo para a realização do evento "Apuiarés Junino", em 2012. Cabe recurso à decisão.

Por telefone, a advogada Marcela Leopoldina Quezado Gurgel e Silva, que representa o prefeito, afirmou não haver sido notificada da decisão.

Na decisão, o juiz determina o ressarcimento integral do dano, na importância de R$ 100 mil, devidamente atualizada e acrescido de juros de mora desde a citação, ambos nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal; a perda da função pública que ocupe por ocasião do trânsito em julgado da sentença; suspensão dos direitos políticos por cinco anos; pagamento de multa no valor de R$ 25 mil; além da proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefício ou incentivo fiscal pelo prazo de três anos.

Roberto Sávio Gomes da Silva - conhecido como Robertão -, cumpre o quarto mandato à frente da Prefeitura de Apuiarés, no Vale do Curu. Iniciou a carreira aos 27 anos como vice-prefeito, no período de 1989 a 1992. Iniciou o primeiro mandato com prefeito em 1993.

Nas eleições de 2004, voltou a assumir a gestão municipal para mandato de 2005/2008, reeleito para o mandato 2009/2012. Após quatro anos, voltou a assumir o cargo onde deveria permanecer até 2020.