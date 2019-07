Opinião: prefeito de Uruburetama que abusava da pacientes tinha a certeza da impunidade

O caso do prefeito de Uruburetama, José Hilson de Paiva, exposto em rede nacional, revela o caráter repugnante da prática do abuso sexual, da violação de pacientes por um profissional que jurou fazer o contrário e, também, a falência das nossas instituições - tema que nos interessa aqui.

O gestor municipal seguiu incólume por anos, mesmo acusado por diversas vítimas, sem ser incomodado pela Câmara Municipal, que deveria fiscalizá-lo e ser a voz da sociedade, pelo Ministério Público do Estado, que deveria ter levado a sério o relato de várias vítimas e formado um conjunto probatório de modo a implicá-lo (as provas estão evidentes), o Judiciário, que deu seguimento a uma ação por calúnia movida por ele contra quatro vítimas e, por fim, o partido político, no caso o PC do B, que o manteve em seus quadros em diante das denúncias.

Um conjunto de falhas nas instituições que deveriam estar postas para defender os interesses da sociedade, garantir o cumprimento da lei e fazer justiça, punindo condutas indevidas - e criminosas - com o rigor da lei, com o devido respeito ao direito de defesa.

Um caso típico de abuso do poder. Mais um poderoso que tinha a certeza da impunidade.