Mais de 350 mil eleitores ainda estão sem biometria em Fortaleza

Mais de 350 mil eleitores de Fortaleza ainda não fizeram o cadastro biométrico, informou o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), nesta terça-feira (28). A revisão poderá ser feita até o dia 6 de maio, sem a possibilidade de prorrogação, conforme alerta o órgão. Somados com os pendentes de outro municípios, o número de eleitores sem biometria chega a 380 mil.

De acordo com o chefe da Central de Atendimento ao Eleitor, Anderson Frota, hoje, os postos de atendimento do TRE-CE em Fortaleza têm recebido uma demanda bem abaixo da capacidade. Ao todo, são 15 unidades espalhadas pela Capital.

"Nós estamos com uma boa capacidade de atendimento, sem filas. Nós temos força de trabalho disponível que não está sendo buscada. Em menos de 10 minutos o eleitor resolve a sua situação eleitoral em um posto de atendimento. É importante que ele faça agora a biometria e não deixe para última hora", salienta.

Ainda conforme Anderson, não haverá prorrogação nem um novo mutirão. O eleitor pode agendar o atendimento por meio do site do TRE-CE ou pela Central do Eleitor, no número 148. É necessário levar apenas um documento de identificação com foto e um comprovante de residência.

Os eleitores que desejam tirar a primeira via do título e transferir domicílio eleitoral também têm até 6 de maio para procurar o TRE-CE.

A pessoa apta a votar que perder o prazo do cadastramento biométrico terá o título cancelado. Com o cancelamento, o eleitor fica impedido de votar, emitir e renovar passaporte, contrair empréstimo em bancos públicos, tomar posse em cargo público para qual tenha prestado concurso, fazer matrícula em instituições de ensino público e pode ainda ter implicações no CPF.

Locais de atendimento

De segunda a sexta, das 10 às 19h, e aos sábados, das 10 às 17h:

- Posto do Shopping Via Sul;

- Posto do Shopping Parangaba;

- Posto do Shopping RioMar Kennedy;

- Posto do Shopping Benfica;

- Posto do North Shopping Jóquei;

- Posto do Shopping RioMar Fortaleza;

- Posto do Shopping Iguatemi.

De segunda a sexta, das 8 às 17h:

- Central de Atendimento ao Eleitor, do Tribunal Regional Eleitoral, na Praia de Iracema;

- Centro de Cidadania e Direitos Humanos, no Conjunto Ceará;

- Vapt-Vupt de Messejana;

- Vapt-Vupt do Antônio Bezerra;

- Unidade Móvel no Fórum Clóvis Beviláqua;

- Posto do Parque das Crianças;

- Posto na Assembleia Legislativa;

- Posto na Universidade Estadual do Ceará.