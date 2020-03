Este não é um momento para ataques e provocações, diz Camilo sobre pronunciamento de Bolsonaro

Após o pronunciamento de Jair Bolsonaro em cadeia nacional de rádio e TV, o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), postou, em sua rede social, um comentário sobre as falas do presidente da República, que minimizou a gravidade da Covid-19.

"Este não é um momento para ataques e provocações, mas um momento de cooperação e da união de todos", escreveu o chefe do Executivo cearense.

A reação de Camilo veio em sintonia com a da Presidência do Senado, que também cobrou, em uma nota divulgada, responsabilidade de Bolsonaro para lidar com a pandemia e defendeu as decisões dos governadores de decretar isolamento social, quarentena e fechamento do comércio.

"Todas as medidas adotadas por nós são recomendadas pelos profissionais de saúde, pela própria Organização Mundial da Saúde (OMS), e têm sido a melhor forma de enfrentamento ao coronavírus no mundo", analisou Camilo.

Confira a íntegra do comentário do governador

"Cearenses, diante do pronunciamento do presidente da República, em rede nacional, esta noite, tenho apenas um comentário a fazer: vamos continuar trabalhando fortemente as ações que visam evitar o avanço do coronavírus em nosso estado, como temos feito até aqui. Todas as medidas adotadas por nós são recomendadas pelos profissionais de saúde, pela própria Organização Mundial da Saúde (OMS), e têm sido a melhor forma de enfrentamento ao coronavírus no mundo. Este não é um momento para ataques e provocações, mas um momento de cooperação e da união de todos. Da parte do Governo do Estado, continuaremos fazendo todos os esforços possíveis para buscar a proteção dos cearenses. A vida de cada um de vocês está em primeiro lugar."