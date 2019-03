Deputada quer transformar escolas públicas em colégios da Polícia Militar 

A deputada Silvana Oliveira (PR) protocolou projeto de Indicação na Assembleia Legislativa que implanta o programa Escola de Gestão Compartilhada, transformando escolas públicas do Estado em colégios da Polícia Militar. Um dos objetivos da matéria é “promover uma cultura de paz e pleno exercício da cidadania”.

De acordo com a matéria, a execução do Escola de Gestão Compartilhada será realizada através da participação da Secretaria de Segurança Pública, por intermédio da Polícia Militar, na gestão administrativa e disciplinar das escolas públicas, que passarão a ser denominadas de “Colégio da Polícia Militar do Estado do Ceará”, para “atender critérios de vulnerabilidades sociais, índices de criminalidade, de desenvolvimento humano e da educação humana”.

Os objetivos do projeto, segundo ela, são: facilitar a construção de valores cívicos e patrióticos aos estudantes das escolas públicas, diminuir evasão escolar, melhorar indicadores de desenvolvimento da educação, obter avanços nos parâmetros de segurança pública cidadã na comunidade escolar, e buscar mais índices de aprovação dos estudantes.

Silvana defendeu também a inserção de disciplinas inerentes à “cultura cívico-militar”, como ética e cidadania, banda de música, musicalização, esportes e ordem unida. O projeto destaca ainda que as funções referentes à Gestão Disciplinar Cidadã serão geridas por um comandante, um subcomandante e um coordenador disciplinar.

“As funções de instrutor e monitor serão exercidas, preferencialmente, por policiais militares... O policial militar da ativa que realizar as funções de monitor disciplinar ou instrutor disciplinar terá direito à remuneração”, diz o texto da matéria.

Em sua justificativa, a deputada diz que “a Secretaria de Educação vai continuar dirigindo as escolas e cuidando de toda a parte pedagógica, enquanto os militares vão se ater à direção dos aspectos disciplinares, administrativos e das atividades de contra turno, como aulas de música, esporte, xadrez e aulas de ética e cidadania”.