Bolsonaro reconsidera viagem aos EUA; há possibilidade de receber homenagem no Texas

Aliados de Jair Bolsonaro estudam alternativas para que o presidente viaje aos EUA na próxima semana e receba o prêmio de Pessoa do Ano concedido pela Câmara de Comércio Brasil-EUA. Na última sexta-feira (3), após pressão de políticos e ativistas americanos, a Presidência anunciou por meio de nota que Bolsonaro não viajaria mais a Nova York para ser homenageado em um jantar de gala marcado para o dia 14 de maio, no hotel Marriott Maquis, na Times Square.

A desistência do presidente de ir ao evento, porém, dividiu o governo. Enquanto há um grupo -formado principalmente por militares do primeiro escalão- que defende que Bolsonaro não vá aos EUA, a ala ideológica, liderada pelo chanceler Ernesto Araújo, busca opções, como Dallas, para que o presidente não deixe de receber o prêmio.

Há ainda quem defenda a ideia de que Bolsonaro deve manter a ida a Nova York e enfrente possíveis protestos contra ele que sejam feitos na cidade.

Neste domingo (5), o presidente disse a jornalistas: "vou aos EUA", ao ser questionado sobre polêmicas que envolveram o evento em sua homenagem, mas o Planalto não confirmou a viagem e não se posicionou oficialmente sobre o assunto até a manhã desta segunda (6).

O prefeito de Nova York, o democrata Bill de Blasio, foi um dos principais articuladores da pressão contra Bolsonaro. Após o anúncio da desistência do presidente em viajar aos EUA, Blasio chamou o brasileiro de "valentão" e disse que "seu ódio não é bem-vindo aqui".

O cancelamento irritou aliados do presidente nos EUA, que estavam convidados para uma série de compromissos com presença prevista de Bolsonaro e seus principais ministros.

Alternativa

Neste fim de semana, o Itamaraty entrou em contato com interlocutores do Planalto em Nova York e Washington para saber sobre a viabilidade de mudar o evento para Dallas, no Texas.

A mudança do jantar de gala de Nova York para Dallas, porém, enfrenta problemas, no mínimo, de logística. Previsto para cerca de mil convidados, caso ocorresse no Texas seria bastante difícil que as pessoas se locomovessem a Dallas, que fica a pelo menos três horas de avião de Nova York.