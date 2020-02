Bolsonaro afirma que espera de Camilo solução de problema com a PM

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, durante transmissão ao vivo em rede social, que espera a solução do Governo do Ceará para o motim dos policiais, no momento em que transcorre uma nova rodada de negociações entre representantes da categoria e da gestão estadual sobre a pauta de reivindicações. Nesta sexta-feira (28), vai terminar o prazo das operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). No Palácio da Abolição, a reportagem apurou que a expectativa governista é de prorrogação do prazo.

"A gente espera que o Governo resolva o problema da Polícia Militar do Ceará e bote um ponto final nessa questão", disse o presidente, ao pedir que o governador Camilo Santana (PT) negocie com a PM do Estado, o que já está ocorrendo.

Sobre a prorrogação para além do prazo de oito dias vigentes, que expira nesta sexta-feira, Bolsonaro comentou. "Precisamos ter uma retaguarda jurídica".

Ainda segundo Bolsonaro, "GLO não é para ficar eternamente atendendo um ou mais governadores. GLO é uma questão emergencial". O presidente também pediu apoio aos governadores "para que o Parlamento vote o excludente de ilicitude".

Durante a tarde desta quinta-feira, a reportagem do Diário do Nordeste questionou o Ministério da Defesa, a Secretaria Geral da Presidência, o Ministério da Justiça e Segurança e a Casa Civil sobre a prorrogação do prazo da GLO do Ceará. "Ainda não há confirmação da prorrogação da GLO no Ceará", respondeu a assessoria de Comunicação da Secretaria-Geral da Presidência da República, em e-mail enviado à reportagem às 17h.

No último dia 20, Bolsonaro havia autorizado o emprego das Forças Armadas para a GLO no Ceará, após pedido encaminhado ao presidente.