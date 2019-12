A política cearense em 10 acontecimentos de 2019

1. Reações do Estado à onda de ataques por facções criminosas

Governador Camilo Santana se reúne com cúpula da segurança Foto: Rodrigo Gadelha

A onda de ataques criminosos, desencadeada em janeiro, exigiu do governador Camilo Santana (PT) uma aproximação e primeiro diálogo com o Governo Jair Bolsonaro, que faz oposição ao seu partido. No início, houve turbulências, mas depois a relação foi marcada pelo apoio da União ao Ceará.

2. Liberação de bebida alcóolica nos estádios cearenses

Liberação de bebida alcóolica nos estádios Lucas Ribeiro

O projeto de lei, apresentado pelo deputado Evandro Leitão (PDT), na Assembleia Legislativa, para liberar o consumo e comercialização de bebidas alcóolicas nos estádios cearenses, causou polêmica e calorosos debates. A proposta acabou aprovada, em maio, por 23 votos a favor e 14 contra.

3. André Fernandes acusa deputado de integrar facção

Os deputados André Fernandes (PSL), à esq., e Nezinho Farias (PDT), à dir. José Leomar

A Assembleia Legislativa ficou sob tensão, em junho, quando o deputado André Fernandes (PSL) acusou o colega Nezinho Farias (PDT), de envolvimento com facções criminosas. A acusação rendeu a abertura de um processo contra Fernandes no Conselho de Ética por suposta quebra de decoro parlamentar.

4. Pacote de obras da Prefeitura de Fortaleza

Prefeito Roberto Cláudio anuncia pacote de obras Foto: Natinho Rodrigues

O prefeito Roberto Cláudio (PDT) anunciou, em julho, um pacote de investimento em obras na Capital. A ação ocorre na véspera de ano eleitoral, quando Roberto deverá ter um peso político na indicação do candidato de seu grupo político para a sucessão em Fortaleza.

5. Reaproximação entre Ferreira Gomes e Tasso Jereissati

Lideranças políticas cearenses reunidas em evento da Prefeitura de Fortaleza Foto: Natinho Rodrigues

O evento para lançamento do pacote de obras reuniu lideranças políticas do grupo governista - Roberto Cláudio, Camilo Santana, Cid e Ciro Gomes - e também da oposição, como o senador Tasso Jereissati. O encontro agitou o cenário político local. Depois desse, eles já voltaram a aparecer juntos em outras ocasiões.

6. Mudanças na gestão da Saúde do Estado

Secretário de saúde, Dr. Cabeto Foto: Kid Junior

Ao lançar a Plataforma de Modernização da Saúde, propondo mudanças na gestão de consórcios e hospitais regionais, por exemplo, o secretário de saúde do Estado, Dr. Cabeto, virou alvo de turbulências entre o governo e os agentes políticos. As mudanças propostas mexem com os interesses dos grupos políticos aliados no Interior.

7. Turbulências no DEM e o flerte com Capitão Wagner

Capitão Wagner é pré-candidato a prefeito de Fortaleza Foto: José Leomar

O deputado federal Capitão Wagner (Pros) tentou costurar uma aliança com o DEM para sua candidatura à Prefeitura de Fortaleza em 2020, mas as articulações foram frustradas. O grupo de Chiquinho Feitosa, ligado à gestão de Roberto Cláudio, seguiu no comando do partido e deve se manter na base aliada.

8. Ato de Capitão Wagner tenta fazer palanque na Assembleia Legislativa

Capitão Wagner na Assembleia Legislativa Foto: José Leomar

Pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza em 2020, o deputado federal Capitão Wagner (Pros) participou, em dezembro deste ano, de manifestações de policiais militares na Assembleia Legislativa e o ato se tornou quase um comício. Deputados da base governista não se manifestaram.

9. Reforma da Previdência do Governo Camilo

Servidores estaduais se reúnem na Assembleia Legislativa Foto: Isanelle Nascimento

A proposta de reforma da Previdência enviada pelo governador Camilo Santana (PT) foi aprovada na Assembleia Legislativa, em meio a protestos de servidores estaduais e pressão de partidos políticos sobre o posicionamento de seus filiados. A votação foi a mais traumática para a base aliada neste ano.

10. Licença de Cid Gomes do Senado

Senador Cid Gomes (PDT) se licenciou do cargo por 120 dias Foto: Lucas Barbosa

O senador Cid Gomes pediu licença de 120 dias, no fim deste ano, e assumiu a presidência estadual do PDT. O fato agitou os bastidores da política cearense e foi visto como start na corrida eleitoral de 2020 para o grupo governista, que deixou para apresentar o seu candidato no ano que vem.