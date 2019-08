Câmara dos Deputados instala comissão especial para analisar Lei de Improbidade Administrativa

A PEC 98/2019, destina parte do que será arrecadado pela União com o leilão do pré-sal para estados e municípios de todo o País. De acordo com o relator da PEC, senador Cid Gomes, o Ceará e os 184 municípios cearenses, devem receber aproximadamente R$ 1,2 bilhão. Desse valor, Fortaleza deve ficar com cerca 93 milhões