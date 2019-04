Aprece realiza reunião com presidentes de consórcios de saúde

Nesta quinta-feira (25), a Associação dos Prefeitos do Ceará (Aprece) realiza uma reunião fechada para discutir, com alguns dos presidentes dos consórcios de saúde, as novas regras as quais passaram a ser submetidos por parte da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). De acordo com o presidente da entidade, Nilson Diniz, não devem ser feitas deliberações, já que não se trata de uma Assembleia, mas a entidade está interessada em ouvir os presidentes de consórcios, protagonistas de disputas políticas que têm gerado embates no interior.

Como vem mostrando o Diário do Nordeste desde março, os consórcios de saúde - responsáveis pela administração de policlínicas e de Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) - converteram-se em alvo de cobiça de lideranças políticas do interior em razão da quantidade de cargos que possuem à disposição, com altos salários em alguns casos.

A disputa acirrou-se neste ano, quando a Sesa, a principal financiadora dos consórcios, passou a adotar critérios técnicos em suas indicações, como taxas de mortalidade infantil e materna, para a presidência dos consórcios - que é ocupada por uma das prefeituras dos municípios atendidos pelo equipamento.

Sob anonimato, sobram reclamações pelos novos critérios. Na Assembleia Legislativa, parlamentares pedem explicações sobre consórcios. O Tribunal de Contas do Estado (TCE), por exemplo, anunciou auditoria no consórcio de Camocim por requerimento do deputado Sérgio Aguiar (PDT) que compreenderia os anos de 2017 e 2018, período em que o equipamento foi comandado pelo prefeito de Martinópole, Júnior Fontenele (PSD), aliado do deputado Romeu Aldigueri (PDT).

Este, por sua vez, quer auditoria que se volte até 2014, o que abrangeria a presidência de Mônica Aguiar (PDT), prefeita de Camocim e esposa de Sérgio Aguiar, que assinou o requerimento de Aldigueri.

Mobilização

Em meio à disputa em torno dos consórcios, o deputado Agenor Neto (MDB) vem articulando um abaixo-assinado em favor do secretário de saúde, Dr. Cabeto. De acordo com o parlamentar, já há quem esteja trabalhando para retirá-lo da Pasta.

"O presente ofício visa promover o empenho conjunto dos deputados estaduais do Ceará na melhoria dos serviços de saúde pública do Estado, notadamente no funcionamento e gestão dos consórcios públicos de saúde, através das propostas apresentadas pelo excelentíssimo secretário", diz o texto, que já soma 30 assinaturas.

O abaixo-assinado deve ser entregue ao governador Camilo Santana (PT) quando ele retornar de viagem ao exterior, na próxima semana. Agenor é um dos que se viram em torno de uma disputa envolvendo consórcios de saúde, que levou ao seu rompimento com o prefeito de Jucás, Raimundo Luna (PDT).