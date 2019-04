Modelo morre após passar mal na passarela da SP Fashion Week

Um modelo morreu após passar mal na passarela durante o desfile da grife Ocksa, na tarde deste sábado (27), na São Paulo Fashion Week. Segundo um comunicado oficial da organização do evento, o modelo Tales Cotta (nome artístico de Thales Soares) sofreu um mal súbito e não resistiu. Ele tinha 25 anos e era da agência Base MGT.

>Morte de modelo da São Paulo Fashion Week comove mundo da moda

Inicialmente, devido à forma como caiu e pela espuma em sua boca, a suspeita era que ele tenha sofrido um ataque epilético. Nos primeiros segundos após o incidente, os convidados imaginaram se tratar de uma performance. Mas logo a música cessou e a brigada de emergência invadiu a passarela.

Ele foi socorrido e levado ainda com vida a uma ambulância na parte externa do Arca, espaço na zona oeste paulistana, onde ocorrem os desfiles. Os bombeiros tentaram reanimar o modelo no local, antes que ele fosse levado ao Pronto Socorro Municipal da Lapa.

Modelos que participam do evento afirmaram que ele estava bem antes de entrar no desfile, mas estava nervoso e não havia comido antes porque era vegetariano e não havia esse tipo de comida no camarim.