Cagece lança edital para construção, operação e manutenção de usina de dessalinização

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) lançou na última terça-feira (28) o edital para a construção, operação e manutenção da Planta de Dessalinização de Água Marinha na Região Metropolitana de Fortaleza. O contrato de concessão da usina prevê remuneração de mais de R$ 3,2 bilhões em 30 anos. O equipamento vai ser construído em um terreno na Praia do Futuro, na Capital, e terá capacidade de 1 metro cúbico por segundo (m³/s).

Segundo a Cagece, são necessários investimentos da ordem de R$ 500 milhões para a construção da usina e a compra de equipamentos e montagem de material.

O documento segue o modelo de concorrência pública internacional do tipo menor valor da contraprestação, sob modelagem de parceria público-privada (PPP). O edital segue aberto até o dia 1º de setembro, data limite para recebimento dos documentos de habilitação e propostas comerciais.

Desde o lançamento do edital e abertura da licitação, os concorrentes já podem enviar a documentação necessária pessoalmente ou via postal, para a sede da Comissão Central de Concorrências (CCC). O recebimento ocorre até a sessão pública, marcada para às 9h do dia 1º de setembro, na sala de reuniões do referido órgão.

Além do edital disponível no site da Seplag, os projetos e estudos da referida licitação estarão à disposição dos interessados no site da Cagece, no caminho “Documentos e Publicações” e “editais e contratações”.

Serviço

Edital disponível em: www.seplag.ce.gov.br

Recebimento das propostas: até a sessão de abertura dos envelopes, dia 01/09/2020, às 9h.

Endereço da CCC: Avenida Dr. José Martins Rodrigues, 150 – Edson Queiroz, CEP: 60.811520, Fortaleza – Ceará – Brasil.

Telefones da CCC: (85) 3459-6376/ (85) 3459-6376/ (85) 3459-6374