Incêndio atinge Catedral de Notre-Dame em Paris

Um incêndio atingiu nesta segunda-feira a famosa catedral de Notre-Dame de Paris, "potencialmente ligado" ao trabalho de reformas da construção, segundo o Corpo de Bombeiros.

O fogo, cuja gravidade ainda estava por ser determinado, tomou conta do sótão da catedral, o monumento histórico mais visitado da Europa. De acordo com o porta-voz de Notre-Dame, o incêndio começou no fim da tarde (hora local).

Uma grande operação dos bombeiros está tentando controlar as chamas, que afetam sobretudo a torre central da catedral, que é visitada por milhares de pessoas todos os dias. A polícia isolou a área e está retirando os muitos turistas que estavam dentro da catedral.

Repercussão

O incêndio provocou reações pelo mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que o incêndio na Catedral de Notre-Dame, em Paris, é "horrível", tuitou o presidente.

"É tão horrível ver o enorme incêndio na catedral de Notre-Dame em Paris. Talvez possam usar aviões-tanque para apagá-lo. É preciso agir rapidamente!", afirma o tuíte.

O presidente da França, Emmanuel Macron, adiou o pronunciamento que faria nesta segunda-feira em razão "do terrível incêndio que devasta a Catedral de Notre-Dame de Paris", anunciou a presidência francesa.

A presidência não informou quando este pronunciamento será feito, enquanto todas as emissoras de televisão e redes sociais exibem as imagens impressionantes da catedral gótica, um verdadeiro símbolo da capital francesa, sendo devorada pelas chamas.

História

A Catedral, que começou construída em 1163 e só foi concluída 180 anos depois, é um dos principais monumentos da arquitetura gótica no mundo.

Mesmo antes de terminada, a obra em construção já atraía cavaleiros medievais que, durante as Cruzadas, iam a Notre Dame rezar e pedir proteção antes de partir para o Oriente.

Desde sua fundação a catedral testemunhou o nascimento de 80 reis, dois imperadores e cinco repúblicas. Ela também assistiu à participação da França em duas guerras mundiais.