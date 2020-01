China vai repatriar moradores de Wuhan que estão fora do país

O governo da China decidiu enviar aviões para repatriar cidadãos de Wuhan que estão fora do país, para levá-los de volta à cidade "o mais rápido possível", conforme informou nesta sexta-feira (31) o Ministério das Relações Exteriores.

Esta decisão se deve às "dificuldades práticas que os cidadãos de [província de] Hubei, especialmente os da cidade de Wuhan, estão enfrentando no exterior", disse Hua Chunying, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Hua Chunying.

As autoridades chinesas também informaram nesta sexta-feira que 213 pessoas morreram por conta do novo coronavírus e que foram diagnosticados 10 mil casos no país.

Mais cedo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou emergência internacional por conta da epidemia, mas observou que "não há motivos" para limitar viagens ou comércio com a China.