OMS declara emergência internacional devido ao novo coronavírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, nesta quinta-feira (30), emergência internacional de saúde pública devido ao novo coronavírus, mas ressalvou que não há motivos para limitar viagens e comércio com a China, onde a nova doença surgiu. Isso significa que esforços internacionais vão ser mobilizados para combater a epidemia. O anúncio foi feito pelo diretor da instituição, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foram confirmadas 170 mortes na China. Em relatório, a instituição informa ainda 7.818 infectados em 19 países, sendo a ampla maioria (7.736) na China. Na semana passada, a OMS considerava apenas "alta" o risco de uma epidemia mundial.

🚨BREAKING🚨



"For all of these reasons, I am declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of #2019nCoV."-@DrTedros