Desconfinamento avança em parte de países do continente europeu

Após semanas confinada, parte da Europa começa, com cautela, a voltar à normalidade. Vários países iniciam, nesta segunda-feira, um desconfinamento progressivo.

Na Itália, em alguns setores, como o da construção, o dos automóveis e o de luxo, o trabalho foi retomado em 27 de abril. A partir desta segunda, os italianos poderão visitar parentes e se reunir em número reduzido. Os parques reabrirão, respeitando o distanciamento físico de mais de um metro.

Os setores de manufaturas, construção e atacadistas poderão abrir fábricas e lojas e retomar suas obras.

Bares e restaurantes poderão vender comida para viagem. Sua abertura total será em 1º de junho.

Os deslocamentos continuarão sendo limitados ao interior da comunidade de residência, e submetidos a exigências de trabalho e saúde.

Na Espanha, o confinamento estrito do país foi suavizado em 26 de abril, com a autorização para que crianças passeassem na companhia de um adulto por uma hora diária. Desde anteontem, maiores de 14 anos podem praticar esportes individuais ou passear sob condições estritas.

A partir desta segunda, pequenos comércios, como salões de beleza, poderão receber clientes agendados. Bares e restaurantes poderão vender comida para viagem. O uso da máscara será obrigatório no transporte público.

Em algumas ilhas baleares e nas Canárias, a maioria das lojas, museus e terraços de bares e restaurantes poderá abrir com capacidade limitada, bem como hotéis, sob condições. O restante do país fará o mesmo a partir do dia 11. Até o fim total do confinamento, os espanhóis não poderão sair de suas províncias.

Alemanha

A maioria dos estabelecimentos comerciais alemães com menos de 800 m² abriu, no último dia 20. A partir desta segunda, as escolas abrirão aos poucos em algumas regiões (Sarre, Saxonia-Anhalt, Bremen). Salões de beleza também abrirão. O uso de máscara será progressivamente obrigatório nos transportes e no comércio.

Áustria

A Áustria já autorizou a reabertura de algumas lojas não-essenciais. Hipermercados, salões de beleza e instalações esportivas ao ar livre reabriram, no fim de semana.

As restrições de deslocamento foram eliminadas e estão autorizadas reuniões de até 10 pessoas, com distanciamento social. Nesta segunda, os alunos que se preparam para a prova de acesso às universidades retornarão às escolas. O uso de máscara é obrigatório nos transportes e no comércio.

Bélgica

As empresas que não lidam com o público se preparam para reabrir nesta segunda, e o uso de máscara será obrigatório nos transportes.

Em Portugal, livrarias e concessionárias de automóveis reabrirão nesta segunda. O comércio local de até 200 m² que dê para a rua também poderá abrir, com o uso de máscara. Salões de beleza funcionarão sob agendamento. Alguns serviços públicos abrirão com agendamento e uso obrigatório de máscara, que também é obrigatória no transporte público.Na Grécia, cerca de 10% do comércio fechado poderão reabrir hoje: livrarias, salões de beleza e lojas de eletrônicos, artigos esportivos e jardinagem. Na Islândia, universidades, museus e salões de beleza reabrirão nesta segunda.

Leste Europeu

Na Eslovênia, nesta segunda-feira serão reabertos terraços de cafés e restaurantes, museus, livrarias e salões de beleza. Os treinos esportivos profissionais serão retomados. Na Hungria, fora de Budapeste, reabrirão terraços de cafés e restaurantes, praias e banheiros públicos, e serão retomados os treinos esportivos profissionais.

Já o governo da Polônia anunciou a reabertura, nesta segunda, de hotéis, centros comerciais, parte dos centros culturais e alguns museus.

Na Croácia, nesta segunda, os serviços que têm contato próximo com o cliente, como salões de beleza, poderão reabrir.

Na Sérvia, nesta segunda, serão reabertos cafés e restaurantes, guardando as distâncias.