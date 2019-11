Viva o Parque tem atividades lúdicas em unidades de conservação

Os multitons de verde da Capital são um convite para fortalezenses e turistas fortalecerem a relação com a natureza que habita a cidade. Esta é uma das principais propostas do Viva o Parque que oferece em quatro unidades de conservação (UCs) atividades lúdicas ao ar livre.

Hoje (17), o projeto da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) chega ao Parque Estadual do Cocó (7h às 12); Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) do Sítio Curió (8h às 12h); na Área de Proteção Ambiental (APA) do Estuário do Rio Ceará-Maranguapinho (8h às 12h), e no Parque Estadual Botânico, em Caucaia, de 9h às 12h.

Os visitantes do Cocó terão disponíveis práticas radicais: são dez estações de eco aventura, além de um passeio de barco pelo rio que dá nome ao parque. Tem ainda massoterapia, tai chi chuan, yoga, biodança, zumba, aeróbica, dança de salão, slackline, trilha interpretativa e oficinas de plantio de árvores.

Já a partir da 17h, a novidade será a volta do Projeto Orquestras no Parque com apresentação da Banda Sinfônica da Universidade Federal do Ceará (UFC). A ação gratuita e para todas as idades, tem como objetivo difundir e valorizar a música instrumental do Ceará. A informação foi confirmada pelo titular da Sema, Artur Bruno.

No Sítio Curió, na Lagoa Redonda, e na APA do Estuário Rio Ceará - Rio Maranguapinho, o Viva o Parque ofertará: dança de salão, pintura facial, contação de histórias, slackline, cama elástica, zumba e muito mais brincadeiras.

Já quem ao for ao Botânico, terá escalada fixa, pula-pula, pinturas de rostos, o tradicional pedalinho no lago e o parquinho infantil. Na unidade de conservação tem também as trilhas guiadas, o orquidário, o meliponário e o Museu do Meio Ambiente.