Veja imagens do encontro do Rio Ceará com o mar na 'Barra' neste domingo

Quem optou por aproveitar a manhã deste domingo (11) curtindo a beleza natural às margens da Barra do Ceará teve a oportunidade de contemplar uma paisagem única, do encontro do Rio Ceará com o mar. O registro é do fotógrafo Natinho Rodrigues.

