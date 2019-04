Unifor no ranking das melhores universidades da América Latina

Pela primeira vez, a Universidade de Fortaleza (Unifor) figura no prestigiado QS World University Rankings que, desde 2004, avalia o desempenho de instituições de ensino superior do mundo inteiro. A Unifor foi incluída nos rankings da América Latina e do Brics (bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) por sua excelência no ensino e na pesquisa. No Ceará, é a única universidade particular a figurar no ranking.

A Unifor alcançou uma pontuação de destaque nas categorias que se referem ao Corpo Docente com Doutorado (Faculty Staff with Ph.D.), ao Impacto na Web (Web Impact), às Citações por Docente e às Citações por Artigo. Essas duas últimas pontuações são indicadores usados pela QS para medir o impacto da pesquisa.

"Ficamos enaltecidos com esta inclusão da Unifor em um ranking tão importante, porque vimos como reconhecimento ao que estamos fazendo no campo da pesquisa e inovação, inclusive com incrementos dos investimentos, principalmente na contratação de novos pesquisadores de ponta", diz Vasco Furtado, diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Unifor.

Há três anos, a Universidade de Fortaleza implantou seu Parque Tecnológico dentro do Campus para compartilhar conhecimentos e soluções com o mercado do Nordeste.

A QS World University Rankings trabalha com professores-pesquisadores do mundo inteiro, que avaliam as instituições de ensino superior pela reputação. Neste quesito, o que chamou atenção foi a Unifor ser citada espontaneamente por grandes pesquisadores, a maioria internacional.

"A Universidade de Fortaleza tem uma relação com o mundo não só no que se refere à mobilidade estudantil, ou seja, no intercâmbio. Além de receber e enviar estudantes para o exterior, aqui temos professores visitantes de outros países, que vêm trocar experiências com os nossos docentes e discentes, porque entendemos a aprendizagem como um processo global", complementa a reitora Fátima Veras.

Aprendizagem

Segundo a página do portal do QS World Top Universities, "a Universidade de Fortaleza oferece desde 1973 as melhores condições para o ensino e a aprendizagem. Com professores qualificados, uma infraestrutura moderna e incentivos para pesquisas e estudos de pós-graduação, tudo isso em uma instituição que mantém um excelente programa de intercâmbio. Os alunos da Unifor e do exterior estão unidos em cursos ministrados no idioma inglês, bem como em diversas atividades oferecidas no Campus".

Sobre as disciplinas em inglês, o professor Henrique Sá, vice-reitor de Graduação, explica que, mais do que aulas ministradas em outro idioma, o ambiente criado em sala de aula com alunos estrangeiros e professores visitantes permite uma formação multicultural de fato.

Neste ranking de 2019 da QS World University Rankings, a Pontifícia Universidade Católica do Chile (UC) foi a melhor colocada entre as instituições latino-americanas, seguida pela Universidade de São Paulo (USP). Em nível mundial, o Massachusetts Institute of Technology (Instituto de Tecnologia de Massachusetts - MIT) ficou em primeiro lugar. No Ceará, apenas a Universidade de Fortaleza e a Universidade Federal do Ceará aparecem no ranking.