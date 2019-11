Sopai inaugura nova ala com 20 leitos para pacientes crônicos

Referência no atendimento a crianças e jovens em Fortaleza, o hospital filantrópico da Sociedade de Assistência e Proteção à Infância (Sopai) ganhará mais um reforço a partir de amanhã (14). No estabelecimento, será aberta uma nova Unidade de Tratamento Especial (UTE) com 20 leitos, especializada em pacientes crônicos dependentes de ventilação mecânica, com estrutura e equipes multiprofissionais para tratamento técnico e assistência humanizada.

A UTE será destinada principalmente a pacientes neuropatas em tratamento paliativo de distúrbios graves. A lista inclui a síndrome de Dandy Walker (malformação cerebral), síndrome de Moebius (paralisia do nervo facial), atrofia muscular espinhal (AME) tipos I e II, e outras patologias raras.

Segundo Luís Eugênio França, diretor administrativo do Sopai, são condições que prolongam a permanência dos pacientes por meses e até por anos nas unidades hospitalares. "Há 10 anos, tínhamos demanda grande para vagas de pacientes crônicos, a longo prazo. Muitos deles ocupam leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Estado. Além disso, temos outras demandas em tratamentos emergenciais que têm dificuldades em encontrar UTIs do Estado", explica França. Com a mudança, garante ele, "o Sopai vai receber de braços abertos e com dedicação esses pacientes, além de podermos disponibilizar mais vagas de UTI do Estado".

Parceria

No entanto, o atendimento dos casos não seguirá o modelo "portas abertas". O Hospital já iniciou parceria com outras unidades da rede estadual, como o Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), para definir como ocorrerá o processo de encaminhamento. O certo é que eles devem passar, primeiro, pela Central de Regulação Estadual do SUS no Ceará.

Em média, o Sopai realiza cerca de 15 mil consultas e 1.700 internações por mês, segundo o diretor administrativo. Considerado um hospital de grande porte, opera com 400 leitos. Conforme Luís Eugênio, a nova unidade especial do hospital receberá, como forma de homenagem, o nome de Maria de Lourdes Moreira Leite, mãe da primeira-dama do Estado, Onélia Leite Santana.

Aniversário

Em maio deste ano, o Sopai completou 60 anos de atividades mantendo o princípio de cuidar da saúde, do bem-estar e das necessidades de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. Os principais pacientes são de bairros adjacentes à região do Grande Pirambu e de municípios da Região Metropolitana, atendendo à maioria através do Sistema Único de Saúde (SUS).