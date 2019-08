Pescadores se preparam para o 19º Circuito Cearense de Jangadas

Redes paradas, jangadas na areia, nada de pescaria, mas muito trabalho pela frente. Durante toda esta semana, as viagens em alto mar foram suspensas pelos pescadores de Caucaia com o objetivo de reforçar a preparação para o 19º Circuito Cearense de Jangadas - Caucaia.

O evento tem transmissão exclusiva da TV Diário e ocorre na faixa de areia da barraca Lisboa, na Praia do Cumbuco, a partir das 10h30 do próximo domingo (11).

O circuito contará com 34 embarcações, sendo 14 jangadas e 20 paquetes. Segundo a organização, 150 pescadores atuam diretamente no processo, entre os competidores, que enfrentam o mar bravio, e os auxiliares que ajudam na estrutura e na logística do evento. O tempo total da disputa deve girar em torno de 1 hora e 20 minutos. Esta será a segunda vez consecutiva que o Circuito será disputado no atual formato.

Com a pescaria interrompida, o trabalho dos profissionais se volta à reforma, preparação e aprimoramento das embarcações que vão competir no circuito, é o que garante Ary Silva, um dos organizadores. "A gente prepara uma vela nova, um 'pano' maior. Temos aqui o galpão de reforma de embarcação, e o Dudu (carpinteiro que trabalha na reforma dos equipamentos) não para. Estamos fazendo mastros, ponteiros e reformando embarcações para dar conta do recado e, no domingo, fazer essa bonita festa", afirma Ary.

Os testes durante a semana do evento não param. Os pescadores da região dividem funções para deixar tudo pronto para o circuito. José Fernandes tem 60 anos de sua vida dedicados à atividade nos mares de Caucaia. Com a experiência de quem já perdeu as contas da quantidade de circuitos de jangadas que participou, seu José irá, nesta edição do circuito, colaborar como jurado.

"É um momento de alegria para todos nós. É quando nos animamos, talvez mais até do que na própria pescaria", assegura, reforçando que, dentro ou fora do mar, o desejo é de sempre ajudar na realização dos circuitos.

Investimento

O Circuito de Jangadas foi inserido, a partir desta edição, no calendário fixo de eventos da cidade de Caucaia. A realização une o esporte à cultura do Município ao atrair a população local e turistas da região.

O secretário de Turismo e Cultura de Caucaia, Paulo Guerra, explica que o circuito, enquanto evento característico do Município, pode reforçar a economia da região, além de trazer aos nativos um conhecimento maior do histórico da cidade.

"Quando convidamos os jangadeiros para mostrar suas habilidades, em uma disputa sadia, nós estamos alavancando o turismo e, também, trazendo um pouco da história do Cumbuco para a população, pois foi lá onde tudo começou", explica o secretário.