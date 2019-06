Zezé di Camargo e Luciano, Henrique e Juliano e Mano Walter são atrações do São João do Ceará 

Os cantores Zezé di Camargo e Luciano, Henrique e Juliano e Mano Walter são algumas das atrações do São João do Ceará 2019. Outras 11 bandas, uma quadrilha infantil e show de talentos animam os três dias de festa, no Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza.

O evento é gratuito e acontece de 21 a 23 de junho. A festa é uma realização do Sistema Verdes Mares, com o objetivo de promover a cultura e incrementar o entretenimento local. Pessoas de qualquer idade podem participar. O local terá ainda espaço gastronômico, com comidas típicas, barracas do beijo, tiro ao alvo, pontaria, chute ao gol, pau de sebo, tomba latas, entre outros.

A segurança do local será garantida por uma empresa privada, que atuará em parceria com policiais civis e militares, guarda municipal, Juizado da Infância e Juventude, Corpo de Bombeiros, Samu, AMC, Emlurb, Etufor, Regional II e Secretaria de Segurança Pública e Vigilância Sanitária.

Confira a lista completa de atrações

Dias 21/06 – Sexta-feira

18h – Abertura de portões

19h30 – Cristal Quebrado

21h – Bonde do Brasil

22h30 – Mano Valter

0h – Felipão

1h30 – Zezé di Camargo e Luciano

22/06 – Sábado

18h – Abertura dos portões

19h30 – A Loba

21h – Luiza e Maurílio

22h30 – Renno

0h – Henrique e Juliano.

2h – Leo Chaves

23/06 – Domingo

17h – Abertura dos portões

17h10 – Quadrilha infantil improvisada

18h – Show de Talentos

19h30 – Líbanos

21h – Lagosta Bronzeada

22h30 – Tropikália

00h – Noda de Caju