Voluntários oferecem abraço, oração e lanche para estudantes nos locais de prova do Enem

Voluntários oferecem abraço e oração de graça para estudantes antes do Enem na Universidade Estadual do Ceará (Uece), local de prova, no Bairro Itapery, neste domingo (3). Cinco amigos de igrejas diferentes realizam o ato para dar apoio aos candidatos.

Com plaquinhas dizendo "abraço grátis, posso orar por você, seja forte e corajoso" os cinco amigos esperam os candidatos com sorriso no rosto e embaixo do sol forte.

"A gente acredita que através de um abraço, oração, as pessoas se sentem acolhidas, eles sentem, paz, através disso e que não somos nós. Essa essência é de quem a gente segue, que é Jesus", disse a voluntária e estudante de serviço social Liliana Lima.

O outro voluntário Marcos Vinicius, 23 anos, explicou para o Diário do Nordeste que foi a primeira vez que se uniu ao grupo porque sabe que muitas pessoas não têm apoio de ninguém neste momento tão importante. "Vi o pessoal fazendo e me incentivei porque a gente sabe que orar pelas pessoas é um gesto de cuidado e muito carinho", acrescentou.





Primeiro dia de provas

No primeiro dia de prova, serão aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e a Redação Dissertativa Argumentativa.

No Ceará, a maioria dos candidatos são mulheres, com 164.199 (55,7%) registros, têm de 21 a 30 anos (22,3%) e já concluiu o ensino médio (45,6%). O exame, principal forma de ingresso no ensino superior em universidades públicas e privadas, apresentou uma redução de 10,48% no número de inscrições neste ano, frente aos 329.406 registros no estado, em 2018.

Frutas

A distribuição de frutas é outra ação voluntária para ajudar os candidatos que fazem prova. Em Iguatu, a Coordenadoria regional de Educação (Crede 16) está distribuindo água, frutas e até caneta preta para alunos que não trouxeram de casa. Na Unicatólica de Quixadá, principal ponto de prova na cidade, A coordenadoria de Educação também fez tenda com distribuição de frutas para ajudar os candidatos.