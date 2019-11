VLT descarrilha no Bairro Presidente Kennedy e impede passagens de veículos e de outros trens

Uma composição do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) da Linha Oeste do Metrofor descarrilhou por volta das 6h20 na manhã desta quarta-feira (6) no Bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza. Com o incidente, os veículos que trafegam pela Rua Carlindo Cruz não conseguiam atravessar o cruzamento com a Avenida Tenente Lisboa, onde passa a linha férrea.

De acordo com o motoboy Wellington Silva, nem carro nem motocicleta conseguem passar na via.Trens que precisam trafegar no local também ficaram impedidos de seguir viagem pela Linha Oeste.

Moradores da região que presenciaram o ocorrido informaram que nenhum passageiro ficou ferido.

Através de nota, o Metrofor disse que ninguém ficou ferido e que as causas do ocorrido vão ser investigadas. A Linha Oeste operou parcialmente, entre as estações Padre Andrade e Caucaia. Uma equipe de técnicos foi ao local e realizou reparos no veículo. A via foi liberada por volta das 10h, segundo o órgão.