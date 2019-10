Vítima que ficou mais de 5 horas soterrada é resgatada e população aplaude; vídeo

Após 5 horas soterrado, um homem que fazia compras no mercadinho atingido por escombros do prédio Andrea, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, conseguiu ser resgatado. Um vídeo mostra o momento em que Gilson Gomes, de 53 anos, é socorrido em meio aos aplausos da população.

O desabamento do prédio aconteceu por volta das 10h30 da manhã desta terça-feira (15) no cruzamento das ruas Tomás Acioli e Tibúrcio Cavalcante. Com o desabamento, parte do entulho do prédio desabou em frente ao mercadinho, que fica na rua laterial ao prédio. Os escombros impediram a saída da vítima, que teve as pernas imobilizadas e aguardava resgate.

As imagens mostram que bombeiros e profissionais do SAMU conseguem socorrê-lo e colocá-lo em uma ambulância.

Até o momento, o Corpo de Bombeiros confirmou a morte de 1 vítima, 9 resgates e 10 pessoas desaparecidas.