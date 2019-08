Viradão da Juventude reúne ações de educação, arte e oferta de emprego a partir de sexta-feira (8)

O Viradão da Juventude de 2019, promovido pela Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude (CEPPJ), acontece em três núcleos da Rede Cuca a partir da próxima sexta-feira (9). O evento ocorre em três finais de semana seguidos e é realizado por conta do Dia Internacional da Juventude, comemorado em 12 de agosto.

Ao todo, são esperadas cerca de 12 mil pessoas nos três equipamentos da rede. Misturando atividades de lazer, cultura, economia e saúde pública, o Viradão realiza atividades de esporte, teatro, cinema, dança, e é visto como possibilidade de liberdade de expressão pelos participantes.

Um dos diferenciais do evento é a oportunidade de alguns jovens já saírem do evento empregados. De acordo com o coordenador de Juventude de Fortaleza, Júlio Brizzi, o evento ofertará, no mínimo, 400 vagas de trabalho, para todas as faixas etárias, em empresas que terão representantes no evento para efetuar a seleção.

"O Viradão é um ato político do jovem. Ele tem que se afirmar como sujeito de direitos, enquanto sujeito ativo. O jovem é muito estigmatizado, é violência, é tráfico, é crime, por causa de uma minoria que, muitas vezes, não teve oportunidade", afirma o secretário, reforçando a importância da geração de empregos do evento. "O viradão pretende mostrar pra cidade que a juventude é solução, ela é o principal ativo que a cidade tem", completa.

Vale ressaltar, ainda, que o evento contará com feiras de economia criativa e debates acerca de empreendedorismo, empregabilidade e mercado de trabalho.

Bério Silva,18, participa do evento há três ediçõese e garante: "passar mais de 24 horas no Cuca é algo que busca tirar os jovens de locais inapropriados e de situações vulneráveis. Aqui, podemos ocupar um lugar para fazer aquilo que amamos de forma construtiva”. O jovem usa as modalidades de dança ofertadas pelo Viradão como forma de participar do evento.

Novidades

Em relação à última edição, em 2018, o número de atividades irá quase duplicar, é o que garante a organização. No ano passado, foram cerca de 180 ações, número que passará a ser de mais de 300, em 2019.

O evento conta, também, com personalidades de influência aos jovens que participam do Viradão, como o influenciador digital PC Siqueira e o cantor Tico Santa Cruz, além de atrações artísticas locais.

Serviço

Viradão da Juventude 2019

Datas: 09 e 10; 16 e 17; 23 e 24 de agosto

Horários: de 8h da sexta-feira às 23h de sábado

Locais: Rede Cuca Barra (Av. Presidente Castelo Branco, 6417 - Barra do Ceará); Rede Cuca Jangurussu (Av. Governador Lionel Brizola, S/N, Jangurussu); Rede Cuca Mondubim (rua Santa Marlúcia, S/N, Mondubim)