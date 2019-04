Veja a programação das celebrações de Sexta-feira Santa em Fortaleza

Nesta Sexta-feira Santa (19), as solenidades católicas em Fortaleza serão somente celebrações e procissões: não haverá missas no dia em que é relembrada a crucificação de Jesus. Tradicionalmente, fiéis praticam o jejum e a abstinência da carne, como um gesto de penitência e respeito. A Celebração da Paixão será o principal ritual em igrejas da cidade.

Na Paróquia São José, da Catedral Metropolitana de Fortaleza, no Centro, a programação tem início às 9h, com a Liturgia das Horas, com Dom José Antonio, arcebispo de Fortaleza. Mais tarde, às 15h, acontece a Celebração da Paixão e Morte do Senhor, seguida de procissão do Senhor Morto, também com o arcebispo.

Já no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, a Via-Sacra começa às 7h. A Celebração da Paixão do Senhor ocorre às 15h.

A programação na Paróquia Cristo Rei, na Aldeota, terá a Via-Sacra nas ruas às 8h, saindo da Capela das Irmãs Missionárias. Às 15h começa a Celebração da Paixão, seguida pela Procissão do Senhor Morto.

A Igreja de Santa Edwiges, no bairro Moura Brasil, terá como única solenidade a Celebração da Paixão de Cristo, também às 15h.