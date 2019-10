Veículo é atingido por galho após árvore que estava no terreno da Cagece tombar em cima de muro

Um veículo ficou danificado ao ser atingido por um galho de árvore após uma árvore que estava plantada no terreno da Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece) tombar em cima de um muro na Rua Albano Amaral, na Vila Manuel Sátiro, em Fortaleza, no início da tarde deste sábado (5). O caso aconteceu por volta do meio-dia.

Segundo uma testemunha, um morador da região estacionou o carro no local e saiu para ir até uma residência momentos antes do acidente acontecer. Uma motocicleta também foi atingida. Parte da via ficou interditada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi enviada até o local e realizaram os trabalhos de remoção da árvore e desobstrução da via durante toda a tarde deste sábado.

A Cagece informou que o local onde a árvore caiu é uma Unidade de Transmissão Remota da Companhia. Conforme o órgão, após a planta tombar um dos galhos atingiram o carro. Durante o ocorrido, a companhia informa que acionou o Corpo de Bombeiros para realizar a retirada de parte da árvore que estava tombada. Não houve feridos no local.

Segundo caso

Uma outra árvore caiu em cima de um carro na Avenida Humberto Monte, no Bairro Parquelândia Foto: Reprodução

Uma outra árvore caiu em cima de um carro na Avenida Humberto Monte, no Bairro Parquelândia.

O Corpo de Bombeiros confirmou a ocorrência e informou que foi atendida pela equipe de salvamento 1, comandada pelo Capitão Gomes.

O veículo foi danificado, mas ninguém ficou ferido.