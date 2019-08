Unifor fortalece parcerias com pesquisadores internacionais

A Universidade de Fortaleza (Unifor), da Fundação Edson Queiroz, realizou, na noite de ontem (7), a primeira edição do “Ciência e Inovação: Nossas Conexões com o Mundo”, no Teatro Celina Queiroz.

O evento teve a participação de cinco pesquisadores de universidades estrangeiras que atuam em pesquisas internacionais com professores da Unifor, dentro do Programa de Parcerias Globais.

Com palestras no formato Ted Talks, os pesquisadores Barry Sesle, Mike Peng, Virgílio Almeida, Amir Sheiki e Pamela Surkan falaram sobre suas áreas de atuação: biomedicina, estratégia empresarial, tecnologias sociais, biotecnologia e saúde coletiva, respectivamente.

O evento contou com a presença do chanceler da Unifor, Edson Queiroz Neto, da presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha, da reitora Fátima Veras, de vice-reitores, do secretário-chefe da Casa Civil, Élcio Batista, do presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Washington Araújo, e do presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto, além de professores e alunos da Unifor e de outras instituições de ensino superior do Estado do Ceará.

As apresentações foram abertas pelo chanceler Edson Queiroz Neto, que ressaltou a importância de fortalecer a pesquisa dentro da Unifor. “O Programa de Parcerias Globais da Universidade de Fortaleza para a Pesquisa é mais um compromisso da Fundação Edson Queiroz com a ciência, a maior estrela dessa noite. Nosso objetivo é claro: formar novos cientistas, fazer com que eles multipliquem o saber, além de incentivar os jovens para a pesquisa”, destacou.

Segundo ele, é um compromisso da Instituição realizar mais encontros que visem dialogar e promover pesquisas de ponta no Ceará. “O conhecimento ao alcance de todos é o grande responsável pelo encurtamento da distância para um futuro melhor”.

Ampliação

Conforme o chanceler, o programa, que hoje conta com cinco pesquisadores parceiros internacionais, será ampliado e passará a contar com mais duas parcerias a partir do próximo ano.

Para o diretor de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação da Unifor, professor Vasco Furtado, o Ciência e Inovação possibilitou mostrar quão importantes são as conexões entre pesquisadores de diferentes instituições e apresentar ao público a ciência que está sendo produzida dentro das universidades.

“Ciência é algo que se faz com colaboração, e colaboração internacional é fundamental. É troca de ideias, é troca de experiências, é saber que, o que estamos fazendo aqui, corresponde ao que está sendo feito no resto do mundo em busca do avanço do conhecimento”, salientou Furtado.

A iniciativa faz parte de uma série de atividades do programa Global Research Fellowship, lançado pela Universidade de Fortaleza em 2018 com o objetivo de expandir o alcance global da Instituição por meio do intercâmbio internacional de conhecimentos.