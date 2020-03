UFC prorroga interrupção de aulas presenciais até o dia 9 de abril

A Universidade Federal do Ceará decidiu por prorrogar o período de interrupção das atividades presenciais até 9 de abril. O reitor da instituição, Cândido Albuquerque, confirmou a informação na tarde deste sábado (28).

"Quando normalizar, vamos estender o calendário para que ele seja integralmente resposto. Até dia 09 de abril. Assegurando que todas as unidades terão extensão no calendário para repor integralmente", disse o reitor.

A decisão anterior apontava a suspensão das atividades por um período de 15 dias, contando do dia 17 até o dia 31 de março, motivada pelo avanço da pandemia de coronavírus no Ceará. A resolução dizia respeito a aulas de graduação e pós-graduação de todos os cursos da UFC de todos os campi, eventos científicos, artísticos e esportivos, visitas a museus, bibliotecas e outros espaços culturais, bem como a circulação do ônibus intercampi.

"Nós suspendemos as atividades presenciais mas estamos trabalhando remotamente. Estamos mantendo as atividades remotamente. No que é possível, nós estamos mantendo as atividades pedagógicas através dos nossos sistemas virtuais", afirmou o reitor.