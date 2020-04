UFC disponibiliza site com jogos e conteúdos educacionais para alfabetização de crianças 

Em tempos de pandemia novo coronavírus, a tecnologia desponta como aliada da educação. Para ajudar na alfabetização de crianças, a Universidade Federal do Ceará (UFC) disponibilizou a ferramenta “Luz do Saber”, um site com conteúdos didáticos e lúdicos para os anos iniciais do ensino fundamental.

Usada anteriormente em algumas escolas como apoio para aulas, agora a plataforma digital pode ser acessada gratuitamente em qualquer lugar. Além de jogos, e atividades lúdicas, o Luz do Saber oferta biblioteca digital com mais de 30 livros didáticos. A expectativa é de que o acervo seja ampliado, em breve, com cerca de 200 obras da coleção Prosa e Poesia, do Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC), da Seduc.

O projeto é uma iniciativa da universidade, por meio do Laboratório de Mídias Educacionais do Instituto UFC Virtual, do Governo do Estado e da Prefeitura de Fortaleza que planejam expandir a ferramenta digital para outros públicos. "No momento, estamos ampliando o projeto para a versão apropriada para educação de jovens e adultos, sempre em parceria com a SEDUC", explica, jorge Lira, pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UFC e coordenador do Programa Cientista-Chefe.

