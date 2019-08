TV Diário vence prêmio de jornalismo em Brasília pela série "Além da Vida"

A TV Diário ganhou o Prêmio ABMES de Jornalismo na categoria TV Regional com a série de reportagem "Além da Vida", exibida em maio no programa Comando 22. A cerimônia de premiação aconteceu na noite desta terça-feira (6), em Brasília, no Distrito Federal.

O prêmio é concedido pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior e contou com 296 reportagens inscritas, das quais três foram selecionadas finalistas em cada uma das oito categorias. As reportagens foram feitas pela repórter Kilvia Muniz, com imagens de Adauto Alves e edição de imagens de Samylly Braide.

A série retratou a problemática da carência de corpos para estudo de anatomia nas escolas de medicina do Ceará. Doadores voluntários, antropólogos e religiosos, professores e estudantes de anatomia levantaram um debate sobre a questão: doar ou não?

Para Kilvia Muniz, que recebeu o prêmio representando toda a equipe, a sensação é de dever cumprido em ter prestado um serviço à sociedade."É muito bacana esse prêmio que reconhece um trabalho que foi feito em equipe. Todas as pessoas que se envolveram nesse trabalho realmente abraçaram a causa. Acredito que a gente alcançou nosso objetivo, que é alertar sobre um tema necessário, a escassez de corpos para estudos de medicina. Tivemos a preocupação de fazer essa matéria sem transmitir um tom fúnebre. Conseguimos humanizar um tema tão delicado. Prestamos um serviço importante que abrange não só o Ceará, mas todo o país. Estamos muito felizes com o resultado", comemorou a jornalista.

O prêmio

O Prêmio ABMES de Jornalismo visa incentivar que a imprensa produza reportagens e matérias que abordem a educação superior no Brasil. A Associação acredita que o crescimento e o desenvolvimento da cobertura jornalística especializada contribuem para a busca de melhoria permanente do setor educacional, além do progresso do país, gerando benefícios sociais, políticos, econômicos e culturais para todas suas regiões.