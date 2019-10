Trechos da BR-116 na Grande Fortaleza serão interditados para instalação de passarela para pedestres

Dois trechos da rodovia BR-116, na Grande Fortaleza, serão interditados, nos dois sentidos, no próximo domingo (20).

De acordo com a Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura (Dnit) do Ceará, a interdição vai ocorrer em virtude da operação de içamento e montagem da estrutura metálica da travessia da passarela de pedestres.

Segundo o DNIT, a programação prevê no período da manhã, das 7h às 12h, interdição no total das pistas, nos dois sentidos, na altura do Km 25,4. No sentido Fortaleza-interior, o tráfego de veículos será direcionado para a via lateral que contorna o ponto de interdição.

Já no sentido interior-Fortaleza, devido à ausência de acessos e vias laterais à BR-116, o início da interdição acontecerá na altura do Km 35,8 da rodovia, devendo o tráfego ocorrer por meio da Rodovia CE-350 (Estrada da Coluna) em direção ao município de Cascavel e, de lá, seguindo pela Rodovia CE-040 até chegar a Fortaleza.