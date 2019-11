Trecho da Rua Frederico Borges é bloqueado a partir de sábado (30)

A Rua Frederico Borges será bloqueada a partir desse sábado (30), entre as ruas Ana Bilhar e Canuto de Aguiar. A ação ocorre para viabilizar a continuação das obras de requalificação viária do Polo Gastronômico da Varjota e ainda não tem prazo de conclusão confirmado.

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a melhor opção de desvio é entrar à direita na Rua Tavares Coutinho, depois pegar à esquerda na Rua Delmiro Gouveia e novamente à esquerda, entrando na Rua Ana Bilhar. Os motoristas que usam a rua Frederico Borges para chegar até a rua Antonio Justa devem usar rotas alternativas pelas avenidas Dom Luís e Virgílio Távora.

A obra

As operações de construção do Polo Gastronômico da Varjota estão em andamento desde abril de 2019 e prevê a urbanização de 1,5 km das ruas Ana Bilhar e Frederico Borges. A ação busca completar as vias com piso intertravado e mobiliários urbanos em toda a área.

A Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) já realizou o primeiro trecho da urbanização na Rua Frederico Borges, entre as ruas Ana Bilhar e Antônio Justa.