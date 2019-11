Torcedor que infartou após gol do Flamengo havia marcado consulta com cardiologista

O empresário Washington Vasconcelos, de 40 anos, que morreu na tarde deste sábado (23), após passar mal depois do segundo gol do Flamengo enquanto assistia ao jogo em casa, no bairro Conjunto Ceará, havia marcado uma consulta com o cardiologista. O velório dele aconteceu neste domingo (24), no Memorial Fortaleza, em Maracanaú.

De acordo com a irmã do torcedor, Graziane Vasconcelos, o médico informou a família que a causa da morte foi uma arritmia cardíaca. Ela relembra que há três meses ele chegou a passar mal. “A vista escureceu, aí ele fez uma bateria de exames e realmente não deu nada”.

O episódio teria motivado Washington a marcar uma consulta com o cardiologista. “Ele marcou o cardiologista para precaver, mas não deu tempo ele ir para essa consulta”, lamenta.

Graziane afirma que o empresário não apresentava problemas de saúde. “ “Ele não sentia nada, fazia caminhada, por último agora estava pedalando, tinha muita saúde. Era uma pessoa dedicada mesmo para a família, para o trabalho e para a filha dele.”

A vida ativa e a forma como aconteceu a morte de Washington pegou familiares e amigos de surpresa. É o caso de Sidney Barros, que costuma assistir aos jogos com o amigo. “Nós não esperávamos isso realmente acontecer, porque ele não demonstrava esse fanatismo todo pelo time.[…] Ele nunca foi de estar brigando em rede social, discutindo, nada”, afirma.

Washington chegou a trocar mensagens com o amigo sobre o time carioca horas antes do jogo, em um grupo de WhatsApp que os dois participavam. “ Eu até brinquei: 'O River já ganhou, daqui pra lá o jogo já terminou e já estão comemorando'. Aí ele retrucou “Hoje temos que ser todos Flamengo pois estará representando nosso país".

Segundo a mãe do torcedor rubro-negro, Graça Vasconcelos, o filho era “apaixonado pelo Flamengo”, um amor que começou ainda na infância. “Primeiro que ele nasceu no Rio [de Janeiro], ele é carioca. Então, desde pequenininho que vem acompanhando os primos, a família, os primos que moram no Rio”, disse.

O empresário era considerado pelos parentes como uma pessoa que valorizava muito a família. “Ele tinha um carinho enorme pela família dele, fosse avô, fosse tio...todos ele tratava com muito respeito e com muito carinho. Vai deixar muitas saudades”, afirma o tio do torcedor, Mailton Martins.

Washington Martins era casado e deixa uma filha de oito anos.