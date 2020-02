Tapebas buscam apoio do Governo do Estado para demarcação de terras

Indígenas da etnia Tapeba, de Caucaia, se reuniram em frente ao Palácio da Abolição, em Fortaleza, nessa segunda-feira (17), para reivindicar sobre a demarcação de suas terras. Além do processo que já se arrasta por cerca de 40 anos, outras pautas também foram demandadas durante a ação. A reunião contou com representantes da Casa Civil, da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos, Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial (Ceppir) e o comitê criado para o acompanhamento da luta Tapeba.

O protesto, que reuniu cerca de 400 pessoas, segundo o advogado e representante indígena Weibe Tapeba, se deu por conta de um parecer do Ministério Público Federal para a anulação do processo de demarcação do território Tapeba, feito pelo TRF-5, em Recife, responsável pelas demandas regionais. “Nós temos algumas situações complicadas, o próprio Ministério Público Federal, que tem o papel de defender os nossos direitos, está atuando de forma contrária e a Funai também”, pontua o advogado.

Pedidos

A principal demanda é pelo maior envolvimento do Governo do Estado do Ceará no processo. “Eles pediram que o Governo volte a se manifestar dentro do processo. A gente vai ver com o jurídico como faremos essa demonstração de interesse. E vamos provocar a Funai também, solicitando um termo de cooperação”, declarou Lia Gomes, Secretaria Executiva de Cidadania e Direitos Humanos da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos, que participou do encontro.

Devido à situação, o estado também se responsabilizou em arcar com todos os custos da demarcação, através do Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace). Segundo o levantamento feito pelo órgão, a ação custará cerca de 434 mil reais. “O Governo já se comprometeu a disponibilizar o recurso, mas a dificuldade está mesmo com a Funai”, enfatiza Lia Gomes.

Outra pauta na reunião, foi a disponibilização de dois ônibus para viabilizar a ida de representantes da etnia Tapeba a Recife. “Eles vão viabilizar os dois ônibus, pra gente ir lá. Conversar com o Ministério Público de lá, com a Defensoria Pública da União de lá?”, explicou Weibe. Ainda não há previsão de data para a viagem.

Projeto

Durante o encontro, o Governo do Estado do Ceará apresentou o projeto de remanejamento do povo Tapeba, que vive na área de risco às margens do Rio Ceará. O projeto, que faz parte de um acordo entre os Tapebas, o Governo do Estado, a União e o Município de Caucaia, conta com 84 casas, uma escola, posto de saúde, quadra de esportes e galpão, que seria usado para trabalho. “Foi apresentado o projeto hoje (17) e a comunidade aprovou”, disse o representante indígena.