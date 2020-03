Suspeitas de coronavírus somam 20 casos no Ceará; 44 casos foram descartados

A última atualização sobre o coronavírus da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) mostra 20 casos suspeitos no estado até o fim da tarde desta terça-feira (10). Já foram descartados 44 ocorrências. Não há ainda confirmações de pacientes infectados com a doença no Ceará.

Fortaleza mantém o maior número de suspeitas, com 15 pacientes sendo analisados. Já foram descartados na capital outros 34 casos. Também estão com casos ainda sob investigação os municípios de Crato (2) – pela primeira vez na lista –, Aquiraz (1), Caucaia (1) e Juazeiro do Norte (1).

Entre os municípios com casos já descartados estão Caucaia (1), Crateús (1), Eusébio (1), Ibicuitinga (1), Jijoca de Jericoacoara (2), Juazeiro do Norte (2) e Sobral (1).

Balanço nacional

O Ministério da Saúde disponibilizou na tarde desta terça-feira (10), dados atualizados sobre a situação do novo coronavírus no país. Já são 34 casos confirmados. O número de suspeitos caiu para 893 e outros 780 foram descartados.

19 incidências são em São Paulo, oito no Rio de Janeiro, dois na Bahia e os estados do Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais e Alagoas têm um caso confirmado em cada um. No Distrito Federal, também há um caso confirmado.

Segundo a Secretaria de Saúde de Brasília, o estado da paciente do DF é grave e instável. Ela teve uma piora no quadro respiratório, apresenta febre alta e respira com aparelhos. A mulher é o primeiro caso em estado grave do país.