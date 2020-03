Sobe para 34 o número de casos do novo coronavírus no Brasil

O Ministério da Saúde disponibilizou na tarde desta terça-feira (10), dados atualizados sobre a situação do novo coronavírus no país. Já são 34 casos confirmados. O número de suspeitos caiu para 893 e outros 780 foram descartados.

19 incidências são em São Paulo, oito no Rio de Janeiro, dois na Bahia e os estados do Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais e Alagoas têm um caso confirmado em cada um. No Distrito Federal, também há um caso confirmado.

Segundo a Secretaria de Saúde de Brasília, o estado da paciente do DF é grave e instável. Ela teve uma piora no quadro respiratório, apresenta febre alta e respira com aparelhos. A mulher é o primeiro caso em estado grave do país.

Nos EUA, o presidente Bolsonaro disse, que o coronavírus "não é tudo isso que a grande mídia propaga" e negou que haja crise econômica por conta da doença.