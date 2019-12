Sistema Verdes Mares conquista sete prêmios de jornalismo concedidos pelo Ministério Público

O Sistema Verdes Mares conquistou sete prêmios na noite desta quinta-feira (12), durante o 1º Prêmio MPCE de Jornalismo, concedido pelo Ministério Público do Ceará. Na categoria fotojornalismo, Natinho Rodrigues e Camila Lima levaram o primeiro e segundo lugar, respectivamente, com os trabalhos “Recomeçar” e “Esperança - Uma luz no fim dos escombros”, ambos sobre a tragédia do Edifício Andrea.

Em telejornalismo, Alessandro Torres e Aline Oliveira, da TV Verdes Mares, conquistaram também primeiro e segundo lugar com “Dona da Cadeia comandava central de golpes” e “Quando o amor vira dor”.

Já em webjornalismo, o primeiro lugar foi para Jéssica Welma e Wagner Mendes pela reportagem “O Direito à Defesa”. Em jornalismo impresso, a vencedora foi a série de reportagens “Dr. Assédio”, representada pelo repórter Messias Borges, enquanto a segunda colocada foi a série “Entre o Dever e o Crime”, de Cadu Freitas, ambas publicadas pelo Diário do Nordeste.